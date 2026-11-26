Başkan Büyükkılıç merkezde sergi açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezini ziyaret ederek, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan Tefrişattan Sanata Saygı Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Merkez, merhum ağabeyi Ramazan Büyükkılıç ve eşi merhume Naciye Büyükkılıç’ın adını yaşatıyor.

Serginin teması ve eserler:

Sergide yer alan eserler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanmış çalışmalar üzerine kurulu. Başkan Büyükkılıç, sergide emeği geçenleri tebrik ederek eserleri tek tek inceledi ve geri dönüşümün sanatla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açılış, Büyükkılıç’ın yeğenleriyle birlikte yapıldı.

Hastalar ve hasta yakınlarıyla iletişim:

Merkezde hizmet alan ulu çınarlar ve hasta yakınlarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, ziyaret sırasında talepleri ve beklentileri dinledi. Hasta yakınları, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Büyükkılıç, merkezdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ortamına dikkat çekti ve hayırsever aileye teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, merhum ağabeyi ve eşinin anısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ağabeyim merhum Ramazan Büyükkılıç ve kıymetli eşi merhume Naciye Büyükkılıç’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bu güzel yavrularına da anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, hayırlı, huzurlu ömürler diliyorum. Burada yüzlerin güldüğünü görüyorum. Müdüre hanıma teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın şahsında bu güzel ekibin tamamına teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin ve huzurun en güzel örneklerini yaşıyoruz."

Vali değişikliğiyle ilgili mesajlar:

Ziyareti sırasında Kayseri’deki görev süresi sona eren Vali Gökmen Çiçeke de değinen Büyükkılıç, Çiçek’e Şanlıurfa’daki yeni görevinde sağlıklı, hayırlı ve başarılı bir dönem diledi. Tekirdağ Valiliği’nden Kayseri Valiliği’ne atanan Recep Soytürk içinse şimdiden "hoş geldiniz" mesajı verdi ve Soytürk’ün uyumlu, yapıcı ve etkin yaklaşımıyla kentte daha fazla hizmete vesile olacağına inandığını belirtti.

Merkezdeki sergi ve ziyaret, hem anma hem de toplumun ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin görünürlüğünü artırma amaçlarını taşıyor; tablo ve objelerin geri dönüşümle buluşması, merkezin sosyal ve kültürel faaliyet kapsamını da genişletiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN NACİYE-RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ VE KIZLARI ALZHEİMER AKTİF YAŞAM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN “TEFRİŞATTAN SANATA SAYGI SERGİSİ”NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.