Başkan Yüceer'den itfaiyeye yatırım: 108 yeni personel, 26 araçla müdahale güçleniyor

buluşma ve değerlendirme:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası ile İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 312. yılı kapsamında Süleymanpaşa’daki İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda itfaiye personeliyle bir araya geldi. Programda personelin talep ve önerileri dinlendi, teşkilatın faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Yüceer, itfaiyecilerin zorlu görev şartlarına dikkat çekerek personele teşekkür etti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Herkesin kaçtığı yere siz koşarak gidiyorsunuz". Göreve geldiği günden bu yana itfaiyenin çalışmalarına ilişkin takdirler aldığını belirten Yüceer, personelin fedakârlığı için teşekkür etti.

personel, araç ve müdahale kapasitesi:

Başkan Yüceer, teşkilatın fiziki altyapısının güçlendirildiğini ve 11 ilçedeki itfaiye istasyonlarının yenilenmesi çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. İtfaiye kadrosuna 108 yeni personel alındığını ve 26 yeni aracın hizmete girdiğini açıkladı. Ayrıca bakanlıktan 75 kişilik yeni bir talep yapıldığını, şoför ve araç ihtiyaçlarının da hızla tamamlanmaya çalışıldığını belirtti.

Kırsal alanlardaki ortalama müdahale süresinin 14 dakika 33 saniye seviyesinden 12 dakika 47 saniye'ye indirildiği bilgisi paylaşıldı. Yüceer, yangınlarda kazanılan her saniyenin önemine işaret ederek Tekirdağ’ın sanayi, tarım ve orman alanlarındaki farklı risklerin farkında olunması gerektiğini söyledi.

tören ve öncelikler:

Program sonrası Tekirdağ Valiliği önünde Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın çelengi anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Etkinliklerin devamında Başkan Yüceer, İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik ve beraberindeki itfaiye personelini makamında ağırlayarak teşkilatın ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetleri görüştü. Yüceer, itfaiye personelinin can güvenliğini öncelik olarak belirterek eksiklerin hızla tamamlanacağını ve Tekirdağ itfaiyesinin Türkiye'de örnek gösterilen bir teşkilat olması hedefinin sürdüğünü ifade etti.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, 25 EYLÜL-1 EKİM YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK HAFTASI İLE İTFAİYE TEŞKİLATI'NIN KURULUŞUNUN 312. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA İTFAİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ.