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Erdek'te ziyaretçi ilgisi: TCG Edincik mayın avlama tarihini ve teknolojisini tanıttı

TCG Edincik (M-260), Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Erdek Limanı'nda 10.00-17.00 halka açıldı; gemi ve sistemleri tanıtıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erdek'te ziyaretçi ilgisi: TCG Edincik mayın avlama tarihini ve teknolojisini tanıttı

TCG Edincik Erdek Limanı'nda halka açıldı

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG Edincik (M-260), Erdek Limanı'na demirleyerek vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi 10.00-17.00 saatleri arasında gezme imkânı bulan ziyaretçilere, geminin görevleri ve mayın avlama sistemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

geminin geçmişi ve hizmet süreci:

Engin sınıfı kıyı mayın avlama filonun ilki ve en kıdemlisi olan TCG Edincik, 1971 yılında Fransa'da inşa edildi ve kayıtlarda M-713 FS Calliope adıyla yer aldı. Yaklaşık iki yıl süren yenileme çalışmalarının ardından 1999 yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılan gemi, o tarihten bu yana mayın arama ve imha faaliyetlerinde görev yapıyor. Geminin bağlı olduğu birim Erdek Deniz Üs Komutanlığı bünyesindeki beş Engin sınıfı gemiden biri olarak görevini sürdürüyor.

mayın avlama sistemi ve görev yetenekleri:

Mayın avlama görevleri için tasarlanan gemide kullanılan elektronik ve uzaktan kumandalı sistemler, deniz altındaki mayınların tespiti ve imhasında etkin rol oynuyor. Sistemdeki uzaktan kumandalı elektrikli aracın kontrolü yaklaşık 300 metre mesafeden sağlanabiliyor ve cihazın görev süresi yaklaşık 2 saat olarak belirtiliyor. Tespit edilen mayının bulunduğu bölgeye bırakılan yaklaşık 90 kilogramlık patlayıcı, güvenli bir mesafeye çekildikten sonra mayının imhasını gerçekleştiriyor.

Türk Deniz Kuvvetleri yetkilileri, TCG Edincik'in 1999'dan bu yana Türk denizlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde yer aldığını ve son dönemde Karadeniz'de tespit edilen bir mayının imha çalışmalarında da görev aldığını belirtti. Erdek Limanı'ndaki ziyarette özellikle mayın avlama sistemleri ve geminin görev kabiliyeti ziyaretçilerin ilgisini çekti; görevliler, halkın sorularını yanıtladı ve geminin teknik donanımı hakkında bilgilendirme sundu.

TCG EDİNCİK ERDEK&#039;TE HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

TCG EDİNCİK ERDEK'TE HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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