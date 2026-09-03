Başkanlık konutuna ilişkin ihalelerde fesat iddiası: 12 şüpheli gözaltında

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bunun sonucu olarak kamu zararına yol açıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Ön inceleme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporları esas alındı.

Yetkili birimlerin bulguları:

Raporda ve bilirkişi değerlendirmelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihale süreçlerinde usulsüzlük ve rekabeti bozucu uygulamalar olduğuna dair bulgular yer aldı. Bu tespitler, savcılığın soruşturmayı genişletmesine zemin hazırladı ve operasyon kararı alınmasına neden oldu.

Operasyon ve gözaltılar:

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gelecek adımlar:

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi, gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadeleri ve bilirkişi raporlarının detaylı incelenmesiyle devam edecek. Savcılık, tespit edilen kamu zararına ilişkin boyutu tespit etmeye ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik işlemleri yürütecek.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturmanın seyri, yetkili kurumların yapacağı duyurularla takip edilecek.

İBB soruşturmasında yeni operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı