Esenyurt'ta dolmuşun İETT otobüsünü tekrar tekrar önünü kapatma girişimi yolcuları rahatsız etti

Olayın gelişimi:

Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir dolmuş sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı.

İETT otobüsünün sürücüsü yoluna devam edebilmek için farklı yönlere manevra yaptı. Ancak dolmuş sürücüsü, otobüsün yaptığı her harekete karşılık aracıyla tekrar öne geçerek yolun kapanmasına neden oldu. Bu karşılıklı hareketler nedeniyle otobüs bir süre ilerleyemedi ve güzergâh akışında aksama yaşandı.

Görüntüler ve yolcuların tepkisi:

Yaşananlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün yoluna devam etmek için manevra yaptığı, dolmuşun ise araca hareket ederek tekrar önünü kapattığı net şekilde görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca otobüsün durağa yanaşarak yolcu almak istediği anlarda dolmuşun ilerlemeyerek beklediği, zaman zaman ise aniden frene basarak otobüse kaza yaptırmaya çalışır izlenimi verdiği görülüyor. Bu durum otobüsteki bazı yolcuların yüksek sesle tepki göstermesine yol açtı.

Olay esnasında yaşananlar kısa süreli bir trafik tıkanıklığına neden olurken, otobüsün normal seyrine dönmesi bir süre almış. Görüntülerdeki hareketler, araçlar arasındaki sürtüşmenin yolcular üzerinde yarattığı huzursuzluğu ortaya koyuyor.

Olayla ilgili olarak kaydedilen görüntüler, yaşananların an bean nasıl geliştiğini belgeleyerek yolcuların tepkisini görünür kıldı. Olayın nedeni ve sürücülerin motivasyonuna ilişkin net bir bilgi kaynaklarda yer almıyor.

ESENYURT'TA BİR DOLMUŞ SÜRÜCÜSÜ, İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESEREK İLERLEMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI. YAŞANANLAR BİR YOLCUNUN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.