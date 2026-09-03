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Arsuz kayalıklarında yorulan leylek itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Arsuz'ta kayalıklarda yorgun düşen leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı; bir gece misafir edilip Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Arsuz kayalıklarında yorulan leylek itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

olayın seyri:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Karaağaç Sahili yakınlarındaki kayalıklarda yorgun düştüğü belirlenen leylek, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kayalıklardan alınarak kurtarıldı.

ilk müdahale ve bakım:

Leylek, kurtarılmasının ardından ekipler tarafından bir gece misafir edildi; bu süre zarfında gözlem altında tutuldu ve temel bakım sağlandı.

sonraki süreç:

Kuşun sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla teslimi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Leyleğin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

ARSUZ KARAAĞAÇ SAHİLİ’NDE KAYALIKLARDA YORGUN DÜŞEN LEYLEK EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

ARSUZ KARAAĞAÇ SAHİLİ’NDE KAYALIKLARDA YORGUN DÜŞEN LEYLEK EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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