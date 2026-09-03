Arsuz kayalıklarında yorulan leylek itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

olayın seyri:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Karaağaç Sahili yakınlarındaki kayalıklarda yorgun düştüğü belirlenen leylek, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kayalıklardan alınarak kurtarıldı.

ilk müdahale ve bakım:

Leylek, kurtarılmasının ardından ekipler tarafından bir gece misafir edildi; bu süre zarfında gözlem altında tutuldu ve temel bakım sağlandı.

sonraki süreç:

Kuşun sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla teslimi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Leyleğin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

ARSUZ KARAAĞAÇ SAHİLİ’NDE KAYALIKLARDA YORGUN DÜŞEN LEYLEK EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI