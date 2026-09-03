Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

Gaziantep emniyetinin operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
operasyon:
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik koordineli çalışma sonucu iki şüpheli tespit edilerek yakalandı.
yasal süreç:
Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı; işlemler Emniyet ve adli makamların takibinde sürüyor.
GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
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