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Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

Terörle Mücadele ekiplerinin Gaziantep'te düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

Gaziantep emniyetinin operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

operasyon:

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik koordineli çalışma sonucu iki şüpheli tespit edilerek yakalandı.

yasal süreç:

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı; işlemler Emniyet ve adli makamların takibinde sürüyor.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL...

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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