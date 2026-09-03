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Trafikte yükselen gerilim Celal Bayar Caddesi'ni ringe çevirdi

Bursa Osmangazi'de Celal Bayar Caddesi'nde başlayan trafik tartışması kısa sürede kavgaya döndü; iki grup caddeyi kullanarak trafiği durdurdu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte yükselen gerilim Celal Bayar Caddesi'ni ringe çevirdi

Olayın detayları:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde, iki grup arasında çıkan trafik tartışması sözlü uyarıların ardından hızlıca kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi sonucunda cadde üzerinde trafik durdu ve taraflar sokak ortasında birbirine girdi.

Görüntüler ve trafik:

O anlar saniye saniye amatör kamera kaydına yansıdı. Görüntülerde, grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı ve araç trafiğinin kesildiği görülüyor; yol üzerinde kalan sürücüler ve yoldaki araçlar kısa süreliğine hareketsiz kaldı.

Soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Yetkililer, görüntüler ve tarafların ifadeleri doğrultusunda olayın sebeplerini ve olası sorumluları tespit etmeye çalışıyor.

BURSA&#039;DA CADDE ÜZERİNDE TRAFİK TARTIŞMASI SEBEBİYLE BİRBİRİNE GİREN İKİ GRUP, CADDEYİ ADETA RİNGE...

BURSA'DA CADDE ÜZERİNDE TRAFİK TARTIŞMASI SEBEBİYLE BİRBİRİNE GİREN İKİ GRUP, CADDEYİ ADETA RİNGE ÇEVİRDİ. O ANLAR AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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