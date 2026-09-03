Kaçkar’da 3 bin 100 metrede yönünü kaybeden İngiliz turist için kurtarma seferberliği

Kaçkar’da arama kurtarma çalışmaları başladı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası, Kaçkar Dağı mevkiinde 3 bin 100 metre irtifada yönünü kaybeden 22 yaşındaki İngiliz turist Dan Mammsdroller için kurtarma çalışması başlatıldı.

olay yeri ve müdahale detayları:

Turistle, 112 acil çağrı merkezi vasıtasıyla telefon irtibatı kurularak konumuna ulaşıldı. Kurulan iletişim sonrası kişinin güvenli şekilde en yakın yerleşim yerine tahliyesi sağlandı ve aynı zamanda bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

görevdeki ekipler ve araçlar:

Konu hakkında yapılan açıklamaya göre, tahliyeyi sağlamak ve müdahaleyi yürütmek amacıyla AFAD tarafından 8 personel ve 2 araç, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) tarafından ise 5 personel ve 1 araç görevlendirildi. Toplamda sahada 13 personel ve 3 araç bulunuyor. Ekipler, belirlenen koordinasyon çerçevesinde çalışmaları sürdürüyor.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNE BAĞLI AVUSOR YAYLASI KAÇKAR DAĞI MEVKİİNDE, KAYNOLAN İNGİLİZ VATANDAŞI DAN MAMMSDROLLER İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI