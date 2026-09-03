Sanal anjiyo koroner damarların ayrıntılı değerlendirilmesinde önemli bir seçenek

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, halk arasında "sanal anjiyo" olarak bilinen BT koroner anjiyografinin kalp damarlarının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine imkan veren bir tanı yöntemi olduğunu belirtti. Kaplan, yöntemin özellikle koroner arter hastalığı şüphesi bulunan uygun olgularda hekimlere değerli bilgiler sunduğunu ifade etti.

Yöntemin işleyişi:

Doç. Dr. Kaplan, yöntemin klasik anjiyografiden farklı bir yaklaşım olduğunu anlattı: "Sanal anjiyo olarak da bilinen BT koroner anjiyografi, bilgisayarlı tomografi cihazı ile kalp damarlarının görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. İşlem sırasında damar yoluyla kontrast madde verilerek koroner damarlar ayrıntılı biçimde görüntülenir. Elde edilen görüntüler sayesinde damarlarda daralma, kireçlenme veya plak oluşumu gibi durumlar değerlendirilebilir."

Uygulama koşulları ve sınırlamalar:

Uzman, BT koroner anjiyografinin daha az girişimsel bir yöntem olduğunu ancak her hastaya uygulanamayacağını vurguladı. İşlem öncesinde hastanın klinik durumu, kalp ritmi, böbrek fonksiyonları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak hekim kararı ile ilerlenmesi gerektiğini belirtti. Kaplan, "BT koroner anjiyografi, uygun hastalarda teşhis açıdan önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak her hastaya uygulanabilecek bir yöntem değildir" şeklinde konuştu.

Erken tanı, belirtiler ve korunma:

Kalp damar hastalıklarının erken dönemde tespitinin tedavi başarısı açısından kritik olduğuna dikkat çeken Kaplan, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı ve eforla ortaya çıkan şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Risk faktörleri bulunan kişilerin düzenli hekim kontrolü yaptırmasının önemine vurgu yaptı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.

Kaplan ayrıca, işlem öncesinde hastanın değerlendirildiğini, işlem sırasında damar yolundan kontrast madde verilip tomografi görüntülerinin alındığını; elde edilen verilerin özel yazılımlar aracılığıyla ayrıntılı incelendiğini aktardı. "Bu yöntem sayesinde koroner damarların anatomik yapısı ve damar duvarındaki değişiklikler hakkında önemli bilgiler elde edilebiliyor. Ancak görüntüleme sonucunun hastanın şikayetleri ve diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Son olarak Kaplan, kalp hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durma ve tansiyon, kolesterol ile kan şekeri gibi risk faktörlerinin kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHMET KAPLAN, HALK ARASINDA "SANAL ANJİYO" OLARAK BİLİNEN BT KORONER ANJİYOGRAFİNİN, KALP DAMARLARININ AYRINTILI ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENMESİNE İMKAN SAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR TANI YÖNTEMİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.