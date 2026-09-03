Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,2261 +0,16%
Bist 14.007,67 -0,31%
Altın Gram 6.963,61 +1,56%
EUR/USD 1,1606 +0,13%
Brent Petrol 95,24 -0,41%
--°

Sanal anjiyo koroner damarların ayrıntılı değerlendirilmesinde önemli bir seçenek

Doç. Dr. Mehmet Kaplan, BT koroner anjiyografinin uygun hastalarda koroner damarları ayrıntılı görüntüleyip erken tanıda hekimlere yol gösterdiğini söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sanal anjiyo koroner damarların ayrıntılı değerlendirilmesinde önemli bir seçenek

Sanal anjiyo koroner damarların ayrıntılı değerlendirilmesinde önemli bir seçenek

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, halk arasında "sanal anjiyo" olarak bilinen BT koroner anjiyografinin kalp damarlarının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine imkan veren bir tanı yöntemi olduğunu belirtti. Kaplan, yöntemin özellikle koroner arter hastalığı şüphesi bulunan uygun olgularda hekimlere değerli bilgiler sunduğunu ifade etti.

Yöntemin işleyişi:

Doç. Dr. Kaplan, yöntemin klasik anjiyografiden farklı bir yaklaşım olduğunu anlattı: "Sanal anjiyo olarak da bilinen BT koroner anjiyografi, bilgisayarlı tomografi cihazı ile kalp damarlarının görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. İşlem sırasında damar yoluyla kontrast madde verilerek koroner damarlar ayrıntılı biçimde görüntülenir. Elde edilen görüntüler sayesinde damarlarda daralma, kireçlenme veya plak oluşumu gibi durumlar değerlendirilebilir."

Uygulama koşulları ve sınırlamalar:

Uzman, BT koroner anjiyografinin daha az girişimsel bir yöntem olduğunu ancak her hastaya uygulanamayacağını vurguladı. İşlem öncesinde hastanın klinik durumu, kalp ritmi, böbrek fonksiyonları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak hekim kararı ile ilerlenmesi gerektiğini belirtti. Kaplan, "BT koroner anjiyografi, uygun hastalarda teşhis açıdan önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak her hastaya uygulanabilecek bir yöntem değildir" şeklinde konuştu.

Erken tanı, belirtiler ve korunma:

Kalp damar hastalıklarının erken dönemde tespitinin tedavi başarısı açısından kritik olduğuna dikkat çeken Kaplan, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı ve eforla ortaya çıkan şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Risk faktörleri bulunan kişilerin düzenli hekim kontrolü yaptırmasının önemine vurgu yaptı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.

Kaplan ayrıca, işlem öncesinde hastanın değerlendirildiğini, işlem sırasında damar yolundan kontrast madde verilip tomografi görüntülerinin alındığını; elde edilen verilerin özel yazılımlar aracılığıyla ayrıntılı incelendiğini aktardı. "Bu yöntem sayesinde koroner damarların anatomik yapısı ve damar duvarındaki değişiklikler hakkında önemli bilgiler elde edilebiliyor. Ancak görüntüleme sonucunun hastanın şikayetleri ve diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Son olarak Kaplan, kalp hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durma ve tansiyon, kolesterol ile kan şekeri gibi risk faktörlerinin kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHMET KAPLAN, HALK ARASINDA &quot;SANAL...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHMET KAPLAN, HALK ARASINDA "SANAL ANJİYO" OLARAK BİLİNEN BT KORONER ANJİYOGRAFİNİN, KALP DAMARLARININ AYRINTILI ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENMESİNE İMKAN SAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR TANI YÖNTEMİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başhekimlerden sahada sıcak temas: evde sağlık hastaları yalnız bırakılmadı
images

Yumurtalık rezervi ve yumurta dondurma: zamanlamanın önemi
images

Okula sağlıklı adım: erken kontroller ve psikolojik hazırlık önem taşıyor
images

Kastamonu'da dört sağlık çalışanı aynı dönemde başladıkları mücadeleyi birlikte...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

Akıncı TİHA ile LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleri nokta vuruşu gerçekleştirdi

Kastamonu'da dört sağlık çalışanı aynı dönemde başladıkları mücadeleyi birlikte kazandı

Okula sağlıklı adım: erken kontroller ve psikolojik hazırlık önem taşıyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı