Başsavcılık ATK raporuna itiraz edecek: Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni inceleme talebi

Başsavcılık ATK raporuna itiraz edecek

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu hakkında 2011 yılında başlatılan şüpheli ölüm soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuna itiraz edeceğini bildirdi. Soruşturmanın sürdürülmesi ve rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi amacıyla yeni bir adım atılacağı kaydedildi.

ATK raporunun temel bulguları:

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin olarak zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı ve ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği ifadelerine yer verilmişti. Bu tespitler soruşturma dosyasında merkezî bir yer tuttu ve savcılık tarafından yeniden incelenmesi talep ediliyor.

Başsavcılığın talebi ve süreç:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun genel kurulundan yeni rapor tanzimi talebinde bulunacak. Bu talep, mevcut rapordaki bulguların detaylandırılması ve soruşturma kapsamında eksik görülen hususların netleştirilmesi amacı taşımakta.

Soruşturmanın sürmesi ve rapora yapılan itiraz, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yol açacak bir adım olarak kayda geçti. Yetkili makamların talep edeceği ek açıklamalar ve genel kurul incelemesi sonucunda, soruşturma dosyasındaki tıbbi tespitlerin nasıl şekilleneceği takip edilecek.

Başsavcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan ATK raporuna itiraz edecek