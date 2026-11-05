Gaziantep'te yağma, hırsızlık ve uyuşturucudan 32 yıl 6 ay cezası kesinleşen şahıs tutuklandı

operasyon ve yakalama:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Şehitkâmil ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yağma, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

adli süreç ve tutuklama:

Yakalanan şüpheli, gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca sorgulandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma birimleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve aranan diğer şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP'TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 32 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.