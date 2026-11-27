Başsavcılık koordinasyonunda operasyon: Eskişehir'de araçta 3 kilo 36 gram metamfetamin ele geçti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Kasım tarihinde bir araç durduruldu. Yapılan aramada 3 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi.

operasyonun yürütülmesi:

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda planlandı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmasıyla hayata geçirildi. Durdurulan araçta yapılan aramada ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı tutanakla belgelendi.

şüphelinin hukuki süreci:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkili birimler tarafından ele geçirilen maddelere ilişkin inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor; adli işlemler sonucunda dosya ilgili mercilere iletildi.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONUNDA DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 3 KİLO 36 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.