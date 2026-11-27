Sağlık otobüsü: mahalleye taşınan temel sağlık hizmetleri:

Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sağlık Otobüsü, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlara temel sağlık kontrollerini doğrudan sunmaya devam ediyor. Binlerce ilçe sakininin yararlandığı hizmet, özellikle sağlık hizmetlerine erişimi zor olan veya zaman kısıtı yaşayan kişilere kolaylık sağlıyor. Belirlenen noktalarda konuşlanan otobüs, rutin tarama ve bilgilendirme faaliyetleriyle bölge halkının sağlık göstergelerinin takibine katkı veriyor.

Sunulan tetkikler ve genişleyen ölçüm yelpazesi:

Otobüste daha önce uygulanan açlık kan şekeri, hemoglobin/hematokrit, total PSA, free PSA, D vitamini, HbA1c, ferritin ve göz tansiyonu ölçümlerine ek olarak, son düzenlemeyle kapsam genişletildi. Hizmete alınan biyokimya paneli sayesinde artık vatandaşlara glukoz, fruktozamin, total kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol, homosistein, kreatinin, üre ve LDL-kolesterol ölçümleri de yapılabiliyor. Bu yeni tetkikler, kan şekeri kontrolü, lipid profili ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesine olanak tanıyor ve erken risk tespiti için önemli veri sağlıyor.

Erişim, farkındalık ve belediye hedefleri:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, otobüsün amacını şu sözlerle özetledi: "Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını önemsiyoruz. Sağlık Otobüsümüzle hemşerilerimizin temel sağlık kontrollerini yaşadıkları mahallelerde yaptırabilmelerine imkân sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak hizmetlerimizi geliştirmeye, sağlık alanında farkındalık oluşturan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz". Belediye yetkilileri, hizmetin düzenli olarak farklı noktalarda sunulmaya devam edeceğini ve ihtiyaçlara göre ek düzenlemeler yapılacağını belirtiyor.

Genişletilen test paketiyle Sağlık Otobüsü, Beykoz genelinde daha kapsamlı tarama ve izleme imkânı sunuyor; bu sayede hem bireysel sağlık takibi kolaylaşıyor hem de toplum sağlığına yönelik risklerin erken aşamada tespitine katkı sağlanıyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NİN VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ERİŞEBİLMESİ AMACIYLA MAHALLE MAHALLE HİZMET VEREN SAĞLIK OTOBÜSÜ, YENİ TETKİK VE ÖLÇÜMLERLE HİZMET KAPSAMINI GENİŞLETTİ.