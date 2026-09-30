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Batman girişinde durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Batman girişinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:58

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman girişinde durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

operasyonun detayları:

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Arama sonucunda 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

gözaltılar ve adli süreç:

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

tutuklama ve adli kontrol:

Adli işlemlerin ardından şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BATMAN&#039;DA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA...

BATMAN'DA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, KENT GİRİŞİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 400 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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