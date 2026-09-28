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Batman'da gizli bölmeli araçta 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da Diyarbakır-Batman yolunda durdurulan gizli bölmeli araçta KOM ekiplerinin operasyonuyla gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da gizli bölmeli araçta 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

operasyon detayları:

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır - Batman yolu üzerinde bir aracı durdurdu ve arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış vaziyette gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konuldu.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen kontrollerin ve araç içi gizli bölmelerin tespitine yönelik uygulamaların bir parçası olarak kayda geçti.

Batman’da 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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