Batman’da jeneratör akımı balık avlayan genci ağır yaraladı

Batman’da çay kenarında jeneratör kazası
Olay, merkez ilçe Bayraklı köyü Selamet mezrası mevkiindeki Batman Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte balık avlamak için bölgeye giden U.A. (25), kullandığı jeneratörün elektrik akımına kapıldı.
kaza anı ve müdahale:
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından U.A., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edildiği öğrenilen U.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
soruşturma devam ediyor:
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bölgedeki bulgular ve olay anına ilişkin ifadeler doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.
BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILAN U.A.'NIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.
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