Jandarmanın takibi sonucu aranan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı

İlkadım'da aranan hükümlü yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde yürütülen takip sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

takip ve gözaltı süreci:

Olayı gerçekleştiren ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen takip ve çalışmaları neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.K. etkisiz hale getirilerek emniyete götürüldü.

adliye sevki ve tutuklama:

Şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA 12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN Y.K,, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.