Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yeri ve ilk bilgiler:

Batman kent merkezinde, şehrin en işlek arterlerinden Turgut Özal Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, sürücüleri henüz belirlenemeyen araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve taşınma:

Kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkililerinden gelen bilgiye göre yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve trafik durumu:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin tespitler sürüyor. Turgut Özal Caddesi'nin merkezdeki yoğun trafiği nedeniyle kaza kısa süreli trafik akışında aksamalara yol açtı, ekipler hem güvenlik önlemi aldı hem de ulaşımın normale dönmesi için çalışma yaptı.

BATMAN KENT MERKEZİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.