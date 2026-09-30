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Otobüste ayakkabılarını çıkarıp koltuğa uzatan yolcunun rahatlığı tartışma başlattı

Bursa'da bir şehir içi otobüste yolcu ayakkabılarını çıkarıp ayağını karşı koltuğa uzattı; cep telefonuyla kaydedilen görüntüler diğer yolculardan tepki topladı ve dikkat çekti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otobüste ayakkabılarını çıkarıp koltuğa uzatan yolcunun rahatlığı tartışma başlattı

Otobüste uygunsuz davranış yolcularda rahatsızlık yarattı

Olayın ayrıntıları:

Olay, Bursa kent merkezinde seyir halindeki bir şehir içi otobüs içinde gerçekleşti. Yolculardan biri bir süre sonra ayakkabılarını çıkardı ve ayağını karşısındaki koltuğun üzerine uzattı. Şahsın bu hareketi, etraftaki diğer yolcuların dikkatini çekti ve araç içinde durgun bir tepki oluştu.

Görüntü ve yolcuların tepkisi:

Davranışı fark eden bir vatandaş, şahsı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayda yansıyan sahne izleyenlerde tepkilere neden oldu; görüntüler, otobüs ortamında hijyen ve toplumsal davranış beklentileri üzerine soru işaretleri oluşturdu. Olayın ardından yolculuk devam etti ancak kayda yansıyan anlar çevrede konuşulan bir konu haline geldi.

BURSA&#039;DA OTOBÜSLE SEYREDEN BİR ŞAHIS, AYAKKABILARINI ÇIKARARAK AYAKLARINI KARŞISINDA OLAN KOLTUĞA...

BURSA'DA OTOBÜSLE SEYREDEN BİR ŞAHIS, AYAKKABILARINI ÇIKARARAK AYAKLARINI KARŞISINDA OLAN KOLTUĞA UZATTI. ŞAHSIN RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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