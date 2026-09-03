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Batman'da yol kontrolünde skunk baskını: 7 kilo 400 gram ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, Batman'da yol kontrolünde durdurulan araçta 14 parça halinde toplam 7,4 kilo skunk ele geçirdi; iki kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:40

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da yol kontrolünde skunk baskını: 7 kilo 400 gram ele geçirildi

operasyon ve arama:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 31 Ağustos tarihinde Batman il girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramalarda, 14 parça halinde toplam 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şahıs da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE İMAL...

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS TARİHİNDE İL GİRİŞİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE BİR ARAÇ DURDURULDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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