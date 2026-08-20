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Burhaniye'den briçte yükseliş: sahilde kurulan masalar dikkat çekti

Burhaniye Belediyespor Briç Kulübü, Ören'deki faaliyetleri ve Simultane Turnuvasıyla Türkiye'nin en çok masa kuran kulüpleri arasına girdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Burhaniye'den briçte yükseliş: sahilde kurulan masalar dikkat çekti

Burhaniye Belediyespor Briç Kulübü, Ören sahilinde etkinliğini artırıyor

Burhaniye ilçesinin Ören Mahallesi'ndeki kulüpte yürütülen düzenli çalışmalar, kulübü Türkiye genelinde dikkat çeken merkezlerden biri haline getirdi. Kulüp, hafta sonları düzenlediği turnuvalar ve açtığı masalarla kısa sürede yükseliş gösterdi. Özellikle simultane etkinlikleri bölgeye sporcu akını sağlıyor.

turnuva verileri ve sonuçları:

Ören Mahallesi'ndeki Briç Kulübü'nde düzenlenen Simultane Turnuvasına 68 sporcu katıldı. Turnuvada Kuzey–Güney kategorisinde birinciliği Trabzonlu İbrahim Tiryaki ile Gıyasettin Teker ikilisi elde etti. Doğu–Batı klasmanında ise Kocaeli'nden Salim Değer ve İbrahim Kavlak ikilisi birinci oldu. Katılım ve rekabet düzeyi, kulübün bölgedeki profilini yükselten önemli göstergeler arasında yer aldı.

kulübün faaliyetleri ve değerlendirme:

Belediyespor Briç Kulübü Başkanı Bülent Turan kulübün Türkiye'deki konumuna ilişkin değerlendirmesinde, ilçede briçin geniş bir ilgi gördüğünü belirtti. Turan, düzenlenen turnuvalara çeşitli il ve ilçelerden sporcuların katıldığını vurgulayarak, kulübün "Türkiye'de en çok masa kuran kulüplerden birisi" konumuna geldiğini ve sürekli kurslar düzenlediklerini ifade etti. Bu düzenli faaliyetler, kulübün hem yerel spor kültürüne katkı sağlamasına hem de ülke çapında tanınırlığının artmasına zemin hazırlıyor.

BRİÇ SALONU

BRİÇ SALONU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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