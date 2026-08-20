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İlkadım’da mahalle buluşmalarıyla ortak akıl ve çözüm üretimi

Başkan İhsan Kurnaz, Derebahçe de dahil mahalle buluşmalarıyla vatandaş taleplerini yerinde dinliyor ve çözüm odaklı hizmetleri takip ediyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Elif Demir

İlkadım’da mahalle buluşmalarıyla ortak akıl ve çözüm üretimi

İlkadım’da mahalle buluşmaları:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarına ortak akılla çözüm bulmak amacıyla yürütülen buluşmaların Derebahçe Mahallesi etabında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda altyapı, temizlik, ulaşım ve günlük yaşamı etkileyen küçük ama öncelikli talepler konuşuldu.

talep ve önerilerin iletilmesi:

Toplantıda vatandaşlardan iletilen talep, öneri ve beklentilerin kayıt altına alındığı, ilgili birim ve kurumlara aktarıldığı ve çözüm için takip yapıldığı vurgulandı. Hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişim, belediye hizmet anlayışımızın önemli unsurlarından birisidir. ifadesiyle vatandaş odaklı yönetim anlayışı öne çıkarıldı.

erişilebilir ve çözüm odaklı belediyecilik:

Kurnaz, belediyenin hizmetlerinin erişilebilir ve çözüm üreten bir yaklaşımla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Mahalle ziyaretlerinin önceliklerin yerinde belirlenmesine ve alınan taleplere hızlı geri dönüş yapılmasına imkan verdiğini belirtti. Bu çerçevede ekiplerin tespit edilen konular üzerinde koordineli çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

Belediye yetkilileri, Derebahçe başta olmak üzere ilçedeki farklı mahallelerde benzer buluşmaların devam edeceğini; vatandaşların görüş, öneri ve taleplerinin planlama ve uygulama süreçlerine yansıtılacağını söyledi. Başkan Kurnaz, İlkadım’ı hemşehrilerle birlikte yönetme hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK...

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK, TALEP VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEMEK VE İLÇENİN İHTİYAÇLARINA ORTAK AKILLA ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACIYLA VATANDAŞ BULUŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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