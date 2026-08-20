Hastanelerde 24 saat kreş hedefi: bu yıl yedi pilot merkez kuruluyor

hastanelerde kreş ve anaokulu yapılanması:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastanelerde çalışanların ihtiyaçlarına yönelik yeni bir yapılanma sinyali verdi. Bakan Memişoğlu, öncelikli hedeflerinin büyük hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde 24 saat hizmet verebilecek güvenli kreş ve anaokulu birimleri oluşturmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda uygulamaya en kısa sürede başlanacağını ve planın bu yıl yedi pilot merkezle hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinin hasta bakımını da doğrudan etkilediğini vurguladı. Sağlık personelinin büyük bölümünü kadınların oluşturduğunu hatırlatarak, çocuk bakımında sağlanacak kolaylığın hizmet sürekliliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

burdur ziyaretinde gündeme gelen başlıklar:

Memişoğlu Burdur ziyaretinde Valilik temasları gerçekleştirdi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılanan bakan, Şeref Defterini imzaladı ve İl Değerlendirme Toplantısı na katıldı. Toplantıda ilde sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, mevcut yatırımların değerlendirilmesi ve yeni planların ele alındığı belirtildi.

Bakan konuşmasında Burdur un Türkiye nin 78. ili olduğunu anımsatarak 2023 sonu itibarıyla tamamlanan devlet hastanesinden ve Burdur da kurulan tıp fakültesinden söz etti. Mevcut hastanenin tıp fakültesi ile işbirliği içinde Eğitim Araştırma Hastanesi statüsüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

altyapı ve yeni yatırımlar:

Memişoğlu, Eşeler Devlet Hastanesi projesinin son aşamaya geldiğini ve birkaç ay içinde proje çalışmalarının tamamlanacağını belirterek orada 50 yataklı bir hastane ile hizmet verileceğini kaydetti. Ayrıca Burdur un sağlık hizmetlerini sürdürebilecek altyapı ve insan gücüne sahip olduğuna dikkat çekti.

Bakan, sağlık sistemine dair genel değerlendirmesinde çalışan sayısına da değindi ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu, çalışanların yaklaşık %60 ının üzerinin kadın olduğunu söyledi. Bu nedenle kreş ve anaokulu uygulamasının hem çalışan memnuniyeti hem de hizmet kalitesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Son olarak Memişoğlu, toplum sağlığının güçlendirilmesinin ulusal hedefler açısından kritik olduğunu belirterek sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durma çağrısında bulundu ve Cumhurbaşkanı nın işaret ettiği Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı.

BAKAN MEMİŞOĞLU