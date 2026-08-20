Lübnan, Beşar Esad döneminin komutanını yargılanmak üzere Suriye'ye iade etti

Lübnan, Adil İsa’yı resmen Suriye’ye teslim etti

Lübnan makamları, Beşar Esad döneminde ordu içinde çeşitli görevlerde bulunan Tümgeneral Adil İsa'yı, hakkında bulunan tutuklama emirleri gereğince Suriye'ye iade etti. Suriye İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsa'nın 2016'ya kadar 17. Tümen ile daha sonra Deyrizor vilayetindeki kara kuvvetlerinin komutanlığını yürüttüğü belirtildi.

Tutuklama ve iade sürecinin ayrıntıları:

İsa, 8 Ağustos'ta Beyrut'taki Suriye Büyükelçiliği'ne bazı evrak işleri için gittiği sırada gözaltına alınmıştı. Büyükelçilik yetkilileri, İsa'nın Suriye'de arandığını Lübnan savcılığına bildirdi; savcılığın işlemleri ve gözaltı sonrasında iade gerçekleştirildi. Dosyanın incelenmesinin ardından İsa'nın Şam Ceza Mahkemesi'ne sevk edileceği açıklandı.

Üzerindeki suçlamalar ve hukuki boyut:

Suriye makamlarının açıkladığı suçlamalar arasında kasten adam öldürme, suça yardım etme, ikiden fazla kişiyi öldürme, işkence sonucu ölüm ve iç savaş ile mezhep çatışmasını kışkırtmayı amaçlayan eylemler bulunuyor. İddialar, İsa hakkında çıkarılmış tutuklama emirlerinin temelini oluşturuyor ve ilerleyen yargılama sürecinde mahkeme tarafından incelenecek.

İsa'nın yaşı kayıtlarda 67 olarak geçiyor; iade işlemi sonrası yargılama sürecinin nasıl işleyeceği ve davanın takvimi Şam Ceza Mahkemesi tarafından belirlenecek.

Rejim değişikliğinin ardından bölgedeki hareketlilik:

Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından bazı askeri ve güvenlik görevlilerinin Lübnan'a kaçtığı, İsa'nın da bu dönemde sınır dışında bulunduğu aktarılmıştı. Bu iade, söz konusu kişilere ilişkin tutuklama ve yargılama süreçlerinin devam ettiğini gösteriyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, dosyanın resmi usuller çerçevesinde ele alındığını işaret ediyor; davanın seyrine ilişkin yeni gelişmeler, Suriye adli makamlarının açıklamalarıyla takip edilecek.

LÜBNAN, BEŞAR ESAD DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN TÜMGENERAL ADİL İSA'YI CİNAYET VE İŞKENCE DE DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARLA YARGILANMAK ÜZERE SURİYE'YE İADE ETTİ.