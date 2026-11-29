Osman Çalışkan'tan Batum mesajı

DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi ve Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan Mzhavanadze, 26 Kasım'da Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında yaşanan polis müdahalesinin ardından açıklama yaptı. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazanırken, Çalışkan olayların iki ülke arasındaki dostluğu gölgelememesi gerektiğini ifade etti.

tarihi bağlar ve komşuluk:

Çalışkan, Gürcistan'ın tarih boyunca farklı milletlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı, misafirperver bir ülke olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna ve ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkat çekerek iki ülkeyi “etle tırnak gibi” birbirini tamamlayan dostlar olarak nitelendirdi. İlişkilerin yalnızca diplomasiyle sınırlı kalmadığını; ticaret, ekonomi, kültür ve halkların günlük yaşamında da güçlü karşılığı bulunduğunu vurguladı.

provokasyon uyarısı ve barış çağrısı:

Stadyumda yaşanan bir gerginliğin milyonlarca insanın birbirine bakışını belirlememesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, provokasyonlara ve ayrıştırıcı söylemlere karşı uyarıda bulundu. Açıklamasında “Burada kazanan ne Türkiye’dir ne de Gürcistan. Asıl kaybeden, iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı güvendir.” ifadelerine yer verdi.

Çalışkan, Kafkasya’nın gerilime değil barışa, ayrışmaya değil dayanışmaya, düşmanlığa değil dostluğa ihtiyacı olduğunu belirterek Batum'un ve bölgenin huzurun ve kardeşliğin merkezi olarak anılmasını temenni etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, tek bir olayın uzun vadeli dostluğu zedelemesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

DEİK/TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İŞ KONSEYİ VE GÜRCİSTAN ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ BAŞKANI OSMAN ÇALIŞKAN MZHAVANADZE