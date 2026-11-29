Beş metrekarelik atölyede yıllara yayılan zanaat

Gaziantep'te 57 yaşında olan yemeni ustası Ahmet Ataş, henüz 7 yaşındayken başladığı zanaatı yarım asrı aşan bir deneyimle sürdürmeye devam ediyor. 5 metrekarelik küçük dükkanında geleneksel yöntemlerle üretilen yemeni ve bunların kışa uyarlanmış formlarını hazırlayan Ataş, el yapımı ürünlerin hem yerel hem de uluslararası pazarda yeniden ilgi gördüğünü söylüyor.

Üretim ve tasarım süreci:

Ataş, geleneksel yemeni formunu korurken kış koşullarına uygun patik, terlik ve bot tasarımları üzerinde çalışıyor. Üretimde kullanılan malzemelerin büyük kısmının organik ve doğal olduğunu vurgulayan usta, kışlık modellerde müşterilerin talebi doğrultusunda tabana kauçuk ekleyerek ürünü soğuğa karşı daha dayanıklı hâle getirdiklerini belirtiyor. İş yerindeki ürünlerin çoğu kendi tasarımı olup, hem model üretiyor hem de saya işleriyle sektöre yanıt veriyor.

Ustanın anlatımına göre, sektörde son yıllarda gözlenen hareketlenme kısmen kültürel yapımların etkisiyle oldu; Truva ve Harry Potter gibi yapımların ardından yemenicilik yeniden canlandı ve talep arttı. Bu değişim üretim çeşitliliğini artırdı ve vasıflı el işçiliğine olan ihtiyacı öne çıkardı.

Yurt dışına açılan pazar ve sağlık vurgusu:

Ataş, kışlık yemeni botlarının ABD, Avrupa ülkeleri ve özellikle Avustralya başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına gönderildiğini söylüyor. Geleneksel yemeni formunun ayak sağlığı açısından sunduğu avantajlara dikkat çeken usta, ürünün iç, dış ve tabanının deriden oluşmasının mantar gibi sorunlara karşı fayda sağladığını, kimyasal madde içermemesi nedeniyle tercih edildiğini ifade ediyor.

Yerel üretimin küresel alanda alıcı bulmasının, zanaatın hem ekonomik hem de kültürel bir değer olarak yeniden değerlendirilmesine yol açtığını belirten Ataş, modern beklentiler doğrultusunda malzeme ve tasarımda kontrollü yenilikler yaptıklarını; ancak temel olarak yemeninin binlerce yıllık doğal ve el yapımı özelliğini koruduklarını vurguluyor.

Ustanın 5 metrekarelik atölyesinden çıkan el emeği ürünler, hem geleneksel giyime bağlı kalmak isteyen yerel müşterilere hem de ayak sağlığına önem veren uluslararası kitleye hitap ediyor. Bu küçük atölye, yerel zanaatın nasıl sürdürülebilir bir ticaret modeline dönüşebileceğine dair somut bir örnek sunuyor.

AHMET ATAŞ