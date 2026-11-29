Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı'nda 27 Kasım tarihinde gerçekleşen saldırıda, ismi öğrenilemeyen bir kadın uygulama üzerinden verdiği market siparişini teslim almaya gitti. İddiaya göre motokurye adresi bulamadığını uygulama üzerinden mesajla bildirdi. Bir süre sonra adrese gelen kurye, arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek kadını çağırdı ve teslimat sırasında taraflar arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.

Saldırı anı ve kaçış:

Tartışma esnasında kadını duvar dibine sıkıştıran kimliği belirsiz motokurye, kadına yumruk atarak bayılmasına neden oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yerde hareketsiz yatan kadın kendine geldiğinde, saldırganın getirdiği siparişleri geri aldığı ve motosikletiyle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Yaralanma ve sağlık durumu:

Saldırı sonucunda kadın burnunu ve bir dişini kırdı, ayrıca başını yere çarpması nedeniyle yaralandı. Olayın ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları ve sosyal medya tepkisi:

Saldırıya ilişkin görüntüler kamuoyuna yansırken, mağdur kadının kızı sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak saldırganın bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi. Olayla ilgili resmi bir adli süreç başlatıldığına dair bilgi henüz açıklanmadı.

Güvenlik kamerası kayıtları soruşturma için önemli kanıt niteliğinde olup, yetkililerin saldırganın kimliğini tespit ederek süreci takip etmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA BİR KADIN UYGULAMA ÜZERİNDEN VERDİĞİ SİPARİŞİ GETİREN KURYENİN YUMRUKLU SALDIRISINA UĞRADI. O ANLAR GÜVENLİK KAMARASINA YANSIDI