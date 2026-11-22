Kepez'te yürütülen soruşturmada 20 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonu Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları çerçevesinde yürütülüyor. İddialar, bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda şekillendi. Antalya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler ve görevleri:

Operasyonda Kepez Belediyesi'nden aralarında İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V., İhale Servis Müdürü R.E., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., Özel Kalem görevlisi A.B.S., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. yer aldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S. ile emlakçılar K.K. ve Y.N. de gözaltına alındı.

Soruşturma iddialarına göre eski belediye başkanı E.Ö., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S. rüşvete aracılık etmekle, Y.N. ise başkası adına rüşvet almakla suçlanıyor. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve belediyenin Özel Kalem görevlisi A.B.S. de rüşvet iddiaları arasında gösterildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kullandıkları dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın detayları ve soruşturma sürecindeki adımlar ile ilgili işlemler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

KEPEZ BELEDİYESİ