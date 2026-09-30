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Bayburt'ta kapalı meyve bahçelerinde düzenli kontrol ve teknik destek

Bayburt'ta DOKAP destekli projeyle kurulan kapalı meyve bahçelerinin gelişimi İl Müdürlüğü ekiplerince kontrol ediliyor ve üreticilere teknik destek veriliyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta kapalı meyve bahçelerinde düzenli kontrol ve teknik destek

Bahçelerin gelişimi ve bakımı yerinde izleniyor

Bayburt’ta 2023 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle hayata geçirilen 'Bahçem Tarımdan, Ürünüm Dalından' projesi kapsamında üreticilere dağıtılan fidanlarla oluşturulan kapalı meyve bahçelerinde düzenli kontrol ve gözlem çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar, bahçelerin genel gelişim seviyesi ve bakım uygulamalarının takibini amaçlıyor.

Kontrol ve gözlem çalışmaları:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli saha ziyaretlerinde ağaçların ve bahçe altyapısının durumunu inceliyor. Yapılan kontrollerde bitki gelişimi, sulama ve budama uygulamaları gözlemleniyor; ayrıca olası hastalık ve zararlı varlığı yönünden düzenli taramalar gerçekleştiriliyor.

Üreticilere teknik yönlendirme ve destek:

İl Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamındaki üreticilerle görüşerek bahçelerin mevcut durumu hakkında bilgi alıyor ve karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik pratik teknik bilgiler sunuyor. Bu kapsamda üreticilere bahçe bakımı, hastalık-zararlı yönetimi ve bakım takvimi gibi konularda yönlendirmeler yapılıyor.

İl Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları, bahçelerin gelişiminin takip edilmesini sağlarken üreticilerin anlık sorunlarına da teknik destek sağlıyor. Takip ve yönlendirme faaliyetleri, projenin sürdürülebilir üretim hedefine katkı sunmayı hedefliyor.

BAYBURT&#039;TA MEYVE BAHÇELERİNDE ÜRÜN VE HASTALIK KONTROLÜ YAPILIYOR

BAYBURT'TA MEYVE BAHÇELERİNDE ÜRÜN VE HASTALIK KONTROLÜ YAPILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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