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Bayburt'ta öğrenci servisleri için yeni ücretler ve kardeş indirimi açıklandı

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı servis ücretleri belirlendi; sabah-akşam 2.200 TL, hostesli 2.500 TL, kardeşlere yüzde 10 indirim uygulanacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bayburt'ta öğrenci servisleri için yeni ücretler ve kardeş indirimi açıklandı

Servis ücretleri ve kapsamı:

Bayburt Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısında 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak okul servis tarifesini kararlaştırdı. Buna göre sabah-akşam seferleri için aylık ücret 2 bin 200 lira, hostesli servisler için aylık ücret 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Ayrıca sabah-öğle-akşam seferi sunan servislerde aylık ücret 2 bin 400 lira, bu hattın hostesli seçeneği için ise aylık ücret 2 bin 700 lira olarak karara bağlandı.

Kardeş indirimi ve uygulama koşulları:

Aynı servisi kullanan kardeş öğrencilere yönelik indirim de tarifeye dahil edildi. Buna göre aynı servisi paylaşan kardeş öğrenciler için yüzde 10 kardeş indirimi uygulanacak. İndirimden yararlanma koşulları, servis sözleşmeleri ve kayıt süreçleri belediye ve servis sağlayıcıların uygulamalarına göre yürütülecek.

Yürürlük ve uygulama alanı:

Belirlenen ücret tarifesi, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi boyunca Bayburt il merkezinde hizmet veren okul servis araçlarında geçerli olacak. Karar, kent merkezinde taşımacılık yapan servis araçlarının fiyatlama çerçevesini belirliyor ve veli bütçelerine doğrudan yansıyacak.

BAYBURT&#039;TA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

BAYBURT'TA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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