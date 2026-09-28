Eyüpsultan'da sağanağın ardından yollar sular altında kaldı

Eyüpsultan'da sağanak etkisini gösterdi
İstanbul'da kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini artırdı.
Görüntüler ve etkiler:
Eyüpsultan İslambey Caddesi üzerinde yol adeta göle döndü. Seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ulaşımda yaşanan aksaklıklar:
Sürücüler su birikintileriyle karşılaştı; bazı noktalarda ilerlemek güçleşti ve trafik yavaşladı.
Yağışın etkisi gece boyunca da sürdü.
Eyüpsultan’da yağmur nedeniyle yollar göle döndü
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