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Eyüpsultan'da sağanağın ardından yollar sular altında kaldı

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı; Eyüpsultan İslambey Caddesi'ndeki yollar göle dönerken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 00:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eyüpsultan'da sağanağın ardından yollar sular altında kaldı

Eyüpsultan'da sağanak etkisini gösterdi

İstanbul'da kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini artırdı.

Görüntüler ve etkiler:

Eyüpsultan İslambey Caddesi üzerinde yol adeta göle döndü. Seyir halindeki araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ulaşımda yaşanan aksaklıklar:

Sürücüler su birikintileriyle karşılaştı; bazı noktalarda ilerlemek güçleşti ve trafik yavaşladı.

Yağışın etkisi gece boyunca da sürdü.

Eyüpsultan’da yağmur nedeniyle yollar göle döndü

Eyüpsultan’da yağmur nedeniyle yollar göle döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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