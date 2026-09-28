Anadolu yakasını vuran sağanak günlük yaşamı aksattı: yollar göle döndü, kafe su aldı

İstanbul'da sağanak etkisi

İstanbul’un Anadolu yakasında akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Yağış, bazı semtlerde yoğun su birikintilerine yol açtı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollar göle döndü, ulaşım aksadı:

Akşam saatlerinde özellikle Çengelköy ve Küçüksu mahallelerinde su birikintileri nedeniyle yollar adeta göle döndü. Sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı; bazı noktalarda araç geçişleri güçleşti ve kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Beykoz'da kafenin içine su aktı:

Beykoz’ta bir kafede ise farklı bir sorun görüldü. İşletmenin yanlış düzenlenen tentesi üzerinde biriken yağmur suyu, tenteden aşağı akarak kafenin içine girdi. İçeride oturan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yağışın kısa süre içinde yoğunlaşması, semtlerde geçici su baskınlarına yol açtı; vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması dikkat çekti.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR