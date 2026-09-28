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Anadolu yakasını vuran sağanak günlük yaşamı aksattı: yollar göle döndü, kafe su aldı

İstanbul’un Anadolu yakasında akşam saatlerinde bastıran sağanak, Çengelköy ve Küçüksu’da yolları göle çevirdi; Beykoz’daki bir kafenin tentesine biriken yağmur suyu içeri aktı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 01:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Anadolu yakasını vuran sağanak günlük yaşamı aksattı: yollar göle döndü, kafe su aldı

İstanbul'da sağanak etkisi

İstanbul’un Anadolu yakasında akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Yağış, bazı semtlerde yoğun su birikintilerine yol açtı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollar göle döndü, ulaşım aksadı:

Akşam saatlerinde özellikle Çengelköy ve Küçüksu mahallelerinde su birikintileri nedeniyle yollar adeta göle döndü. Sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı; bazı noktalarda araç geçişleri güçleşti ve kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Beykoz'da kafenin içine su aktı:

Beykoz’ta bir kafede ise farklı bir sorun görüldü. İşletmenin yanlış düzenlenen tentesi üzerinde biriken yağmur suyu, tenteden aşağı akarak kafenin içine girdi. İçeride oturan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yağışın kısa süre içinde yoğunlaşması, semtlerde geçici su baskınlarına yol açtı; vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması dikkat çekti.

İSTANBUL&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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