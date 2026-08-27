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Muradiye’de aile kavgası can aldı: 22 yaşındaki genç tedaviye direnemedi

Van’ın Muradiye ilçesindeki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavganın ardından ağır yaralanan 22 yaşındaki Ayhan Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muradiye’de aile kavgası can aldı: 22 yaşındaki genç tedaviye direnemedi

olayın seyri:

Van’ın Muradiye ilçesinde 24 Ağustos Pazartesi günü, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olay, Muradiye Devlet Hastanesi önünde yaşandı ve taraflar arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ağır yaralılar, acil olarak hastanelere nakledildi.

hastanedeki müdahale ve kayıp:

Kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ayhan Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Çiftçi, üç günlük tedavi sürecinin sonunda yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesinin Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayda yaralanan diğer kişi Müslüm Çiftçi ise hastanedeki tedavisine devam ediyor.

soruşturma ve kamu güvenliği:

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri, olayın çıkış nedenini, kavgaya karışan kişilerin sayısını ve silah teminini araştırıyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçebilmek için bölgedeki güvenlik önlemlerinin değerlendirildiğini bildirdi.

Mahalle sakinleri ve tanıkların ifadeleri, soruşturmanın seyrinde belirleyici olacak. Olayın kısa sürede büyümesi ve ağır yaralanma ile ölümle sonuçlanması, yerel toplulukta tepkilere yol açtı; yetkililer, sağduyu çağrısında bulundu.

Önemli not: Korunan bilgiler dahilinde belirtilen tarih, yer, isim ve hastane bilgileri kaynak metne uygun olarak kullanılmıştır. Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle detaylar resmi açıklamayla netleşecektir.

VAN&#039;DAKİ KAVGA

VAN'DAKİ KAVGA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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