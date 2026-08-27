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Yatırım önündeki engelleri kaldıracak adım: Bingöl'e yeni asfalt plenti ve terörsüz Türkiye vizyonu

Cevdet Yılmaz, Bingöl'e kurulan yeni asfalt plentinin ulaşım altyapısını güçlendirip yatırım ikliminin önündeki engelleri azaltacağını söyledi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:15

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Caner Şahin

Yatırım önündeki engelleri kaldıracak adım: Bingöl'e yeni asfalt plenti ve terörsüz Türkiye vizyonu

Bingöl yatırımıyla yerelden ulusal kalkınmaya katkı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memleketi Bingöl'de açılışını yaptığı yeni asfalt plentinin, ilin ulaşım altyapısını güçlendirerek bölgesel hizmet kapasitesini artıracağını belirtti. Yılmaz, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun güven ortamını pekiştirip yatırım ikliminin önündeki engelleri kaldıracağını vurguladı. Bu çerçevede kamu yatırımlarıyla hazırlanan zeminin özel sektör yatırımlarını tetikleyeceğini ve üretim ile istihdamı hızlandıracağını ifade etti.

plentin kapasitesi ve yerel yol ağındaki etkisi:

Yeni asfalt plentinin teknik kapasitesi, Bingöl için somut üretim avantajları getiriyor. Mevcut tesiste saatte 60 ton üretim yapılırken yeni tesis saatte 260 ton kapasiteye ulaşarak üretim gücünü dört katın üzerine taşıyacak. Ayrıca depolama kapasitesinde 280 tonluk artış sağlanacak. Bu artış, üretim ve uygulama süreçlerinin daha düzenli planlanmasına, yol yapım sezonunun daha verimli değerlendirilmesine olanak verecek.

İl Özel İdaresinin sorumluluğunda bulunan 4 bin 757 kilometre uzunluğundaki yol ağında 325 köy ve 823 mezrayı kapsayan hizmet alanı bulunuyor. Mevcut tesisin 2012'den bu yana ürettiği yıllık ortalama 35 bin ton roadmix ve 25 bin ton sıcak asfalt, köy ve mezra yollarının yapım, bakım ve onarımında kullanıldı. Aradaki kapasite farkı ve yol standardını yükseltme hedefi, yeni yatırımın gerekliliğini ortaya koydu.

yol standardı, hizmet erişimi ve kamusal verimlilik:

Yılmaz, toplam yol ağının 2 bin 474 kilometresinin asfalt olduğunu ve bu yolların yaklaşık 269 kilometresinde bitümlü sıcak karışım standardına ulaşıldığını hatırlattı. Stabilize, tesviye ve ham yol niteliğindeki güzergahların öncelikli olarak iyileştirileceğini belirterek yeni plentin bu dönüşüme doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Üretilen asfaltın İl Özel İdaresinin kendi tesisinde daha yüksek miktarda temin edilmesi, sahadaki araç ve personel gücünün daha etkin kullanılmasını mümkün kılacak ve bakım taleplerine daha kısa sürede müdahale edilecek.

Yol standardının yükselmesinin günlük yaşam üzerindeki yansımaları da vurgulandı: öğrencilerin okula, hastaların sağlık kuruluşlarına ve üreticilerin pazarlara erişimi kolaylaşacak. Bu, sadece teknik bir yatırım değil; aynı zamanda köylerin şehir merkezleriyle bağının güçlendirilmesi ve temel hizmetlere erişimin güvenli hale gelmesi anlamına geliyor. Yılmaz, hedeflerinin ihtiyaçları önceden tespit eden, hazırlığını zamanında tamamlayan ve kaynaklarını doğru kullanan proaktif bir hizmet anlayışını şehrin her köşesine hâkim kılmak olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye vizyonu ile altyapı yatırımlarının birbirini tamamlayacağına dikkat çeken Yılmaz, yatırımların artan güven ortamında özel sektör tarafından destekleneceğini ve böylece ilin ve bölgenin kalkınmada yeni seviyelere ulaşacağını söyledi. Yeni asfalt plenti, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda Bingöl'ün ekonomik atılıma hazırlanmasında stratejik bir role sahip olacak ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını güçlendirecek.

Bu yaklaşım, yerelden ulusal hedeflere uzanan bir kalkınma perspektifi sunuyor: güçlü ulaşım altyapısı üretimi pazara, sermayeyi yatırım imkânlarına ve vatandaşları kamu hizmetlerine daha hızlı ulaştırıyor. Bingöl örneğinde görülen yatırım, bu bütünsel kalkınma hamlesinin pratik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, ASFALT PLENTİ AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, ASFALT PLENTİ AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞTU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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