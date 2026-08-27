Dolar 48,1297 +0,03%
Euro 56,1716 -0,04%
Bist 14.575,51 -0,24%
Altın Gram 7.212,45 +0,17%
EUR/USD 1,1651 -0,06%
Brent Petrol 88,83 +2,17%
--°

Hasankeyf'te karayolunda çarpışma: kamyon ve otomobilde 2 yaralı

Hasankeyf'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:09

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 20:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasankeyf'te karayolunda çarpışma: kamyon ve otomobilde 2 yaralı

Hasankeyf'te karayolu kazası

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve durum:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer kazanın oluş nedenine yönelik çalışmalar yapıyor.

Kazaya dair detaylar resmi merciler tarafından paylaşılmaya devam edecek ve soruşturmanın sonuçları kamuoyuna bildirilecektir.

BATMAN’DA KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

BATMAN’DA KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te alacak verecek kavgasında iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yara...
images

Buldan'da dere yatağında otluk yangını römorka sıçradı, ekipler söndürdü
images

Himalayalar'da kopan buzulun taşkını nepal'de 389 can kaybına yol açtı
images

Gemlik'te ev yangınında mahsur kalan iki kişi merdivenle tahliye edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Himalayalar'da kopan buzulun taşkını nepal'de 389 can kaybına yol açtı

Diyarbakır'da yatırım çağrısı: finansmana erişimde adımlar bekleniyor

Salihli'de Sultani hasadı başladı: kaymakam bağlarda üreticilerle çalıştı

Samsun'da 15 projeyle çevre için kapsamlı değerlendirme yapıldı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı