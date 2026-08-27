Hasankeyf'te karayolunda çarpışma: kamyon ve otomobilde 2 yaralı

Hasankeyf'te karayolu kazası
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
müdahale ve tedavi:
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
soruşturma ve durum:
Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer kazanın oluş nedenine yönelik çalışmalar yapıyor.
Kazaya dair detaylar resmi merciler tarafından paylaşılmaya devam edecek ve soruşturmanın sonuçları kamuoyuna bildirilecektir.
BATMAN’DA KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
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