Samsun’da üretimden savunmaya uzanan nitelikli iş gücü seferberliği

Protokol ve hedefleri

Samsun’da sanayinin gereksinim duyduğu nitelikli teknik iş gücünü güçlendirmek amacıyla Samsun İli Odak Sektörlerde İşgücü Kapasitesini Geliştirme Protokolü imzalandı. Törende protokol, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından hayata geçirilirken, etkinlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı de yer aldı.

Hedef sektörler ve kapsama alanı:

Protokol kapsamında, firmaların yüksek katma değerli üretime entegrasyonu hedefleniyor. Başta motorlu taşıt aksam ve parçaları üretimi, metal işleme, savunma ve medikal sanayi olmak üzere odak sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu teknik personelin bilgi ve uygulama kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalı yaklaşım:

Çalışma, OKA’nın 2026 Yılı Çalışma Programı kapsamında yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde ve "TR83 Odak Sektörlerde Teknik Personel İstihdamını Kolaylaştırma Programı – TR83’te Geleceği Üretenler" faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek. Programda üretim teknolojileri ve tasarım alanlarında kapsamlı eğitimler planlanıyor.

Eğitim başlıkları arasında SolidWorks ile tasarım ve modelleme, SolidCAM ile imalat hazırlığı, uygulamalı CNC freze ve torna, fiber lazer kesim teknolojileri ve CNC router uygulamaları yer alıyor. Ayrıca uçtan uca üretim ve kalite kontrol süreçleri eğitimleriyle katılımcıların tasarımdan üretime, kontrolde son aşamaya kadar süreci uygulamalı şekilde deneyimlemesi sağlanacak.

Protokol, bölgedeki firmaların yüksek katma değerli sektörlere entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve teknik personelin yetkinliklerini artırarak sanayinin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Uygulamalı eğitim odaklı yaklaşım, firmaların sahadaki ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verecek şekilde planlandı.

OKA SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE (SOLDA), SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI (ORTADA), SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN (SAĞDA) PROTOKOLE İMZA ATTI