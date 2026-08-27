Havsa'da merada çıkan yangın yoğun dumanla görüşü kapattı, trafik aksadı

yangına müdahale:

Edirne’nin Havsa ilçesi Oğulpaşa köyü yakınlarındaki meralık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılması üzerine bölge halkı hızla harekete geçerek yangına müdahale etti. Köylüler su tankerleri ve traktörlerle seferber olurken, traktörlere bağlanan pulluklarla alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

görüş kaybı ve trafik etkisi:

Yangından yükselen yoğun duman kısa sürede çevredeki görüş mesafesini düşürdü. Bölgeden geçen araçlarda sürücüler zorluk yaşarken, dumanın etkisiyle kara yolu trafiği yer yer durma noktasına geldi ve ulaşımda aksama yaşandı. Yerel yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergâh kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

itfaiye ve jandarma müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Köylülerin ilk müdahalesi, alevlerin daha geniş alana yayılmasını sınırlamada etkili oldu. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şu aşamada can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, çalışmalara ilişkin yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

HAVSA İLÇESİNDE BİR MERADA ÇIKAN YANGINA KÖYLÜLER SU TANKERLERİ VE TRAKTÖRLERLE MÜDAHALE ETTİ.