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Bayburt'ta sağlık çalışanlarına iyi uygulamalar portalı tanıtıldı

Bayburt'ta çevrim içi toplantıda Sağlık Bakanlığı İyi Uygulamalar Portalı'nın kullanımı ve değerlendirme süreçleri sağlık çalışanlarına anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta sağlık çalışanlarına iyi uygulamalar portalı tanıtıldı

İyi Uygulamalar Portalı hakkında bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan İyi Uygulamalar Portalının Bayburt'ta düzenlenen çevrim içi toplantısında portalın genel işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı, portalın il düzeyinde etkin ve standart şekilde kullanılmasına yönelik adımların konuşulmasına odaklandı.

Portalın işlevleri ve kayıt süreçleri:

Toplantıda portalın; sağlık alanındaki iyi uygulamaların sisteme tanımlanıp değerlendirilmesini sağladığı, başvuru ve dokümantasyon gereklilikleri ile kullanıcı işlemlerinin nasıl yürütüleceği üzerinde duruldu. Katılımcılara, uygulamaların değerlendirme süreçleri ve sisteme giriş kuralları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

İl düzeyinde uygulama ve takip:

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim de katıldı. Toplantıda, portaldan elde edilecek çıktılardan azami verim alınması için yapılacak eğitimler, standardizasyon çalışmaları ve il düzeyinde yürütülecek takip mekanizmaları ele alındı.

Yetkililer, portalın sahadaki uygulamaların paylaşılması ve değerlendirilmesinde merkezi bir araç olarak kullanılmasının planlandığını belirtti ve kullanıcı desteği ile bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

SAĞLIK PERSONELİNE ‘İYİ UYGULAMALAR PORTALI’ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

SAĞLIK PERSONELİNE ‘İYİ UYGULAMALAR PORTALI’ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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