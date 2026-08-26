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Gölcük ve Kutaisi arasında kültür rüzgârı esti

Kutaisi heyeti Gölcük'te temaslarda bulundu; Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile görüşüldü. Anıtpark'ta bugün 20.30'da Kafkas folkloru sergilenecek.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Gölcük ve Kutaisi arasında kültür rüzgârı esti

Gölcük'te resmi karşılama

Gölcük Belediyesi, Gürcistan’ın Kutaisi kentinden gelen yerel yöneticileri ağırladı. Kutaisi Meclis Başkanı Giorgi Tchigvaria, Kültür ve Müzelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vazha Jugheli, İmar ve İskandan Sorumlu Başkan Yardımcısı Giorgi Gogaladze ile Başkan Yardımcısı Shalva Mshvildadze heyetinde yer aldı.

Heyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'i makamında ziyaret ederek, iki şehir arasında dostluk bağlarının ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Program ve gösteriler:

Ziyaret kapsamında ilçede düzenlenecek Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği ile kültürel temaslar güçlendirilecek. Etkinlikte Gürcistan’dan Kutaisi Akademiur Ansambli Aisi Halk Dansları Topluluğu ile Orhangazi Kafkas Folklor ve Gürcü Kültür Derneği Okro Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Program, bugün saat 20.30'da Anıtpark'ta gerçekleştirilecek ve Kafkas kültürüne ait geleneksel dansların sergileneceği bir akşam sunacak.

İş birliği fırsatları:

Görüşmelerde, karşılıklı kültürel etkinliklerin yanı sıra kent düzeyinde daha fazla iş birliği ve halklar arası iletişimin artırılmasının önemi vurgulandı. Yerel yöneticiler, kültürel ilişkilerin uzun vadede nasıl geliştirilebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

GÖLCÜK, GÜRCİSTAN&#039;IN KUTAİSİ ŞEHRİNDEN GELEN YEREL YÖNETİCİLERİ AĞIRLADI. İKİ KENT ARASINDAKİ...

GÖLCÜK, GÜRCİSTAN'IN KUTAİSİ ŞEHRİNDEN GELEN YEREL YÖNETİCİLERİ AĞIRLADI. İKİ KENT ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN ZİYARET KAPSAMINDA BU AKŞAM ANITPARK'TA HALK DANSLARI TOPLULUKLARI SAHNE ALACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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