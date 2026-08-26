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Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Dr Hüseyin Kaçmaz, kalıcı bağırsak alışkanlığı değişikliklerinde dışkıda kan, kilo kaybı veya sürekli ağrı varsa hemen hekime başvurulmasını önerdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Gastroenterologdan uyarı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, bağırsak alışkanlıklarında görülen değişikliklerin çoğu zaman geçici nedenlere bağlı olabileceğini ancak bazı durumların ciddi hastalıklara işaret edebileceğini belirtti.

Belirtiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Dr. Kaçmaz, özellikle uzun süren kabızlık, sürekli ishal, kabızlık ve ishal dönemlerinin dönüşümlü yaşanması, dışkı çapında incelme, dışkıda kan görülmesi ve dışkılama sonrasında bağırsakların tam boşalmadığı hissi gibi değişikliklerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Olası nedenler:

Uzman, bu tür değişikliklerin beslenme düzenindeki ani farklılıklar, lif alımındaki değişimler, yetersiz sıvı tüketimi ile yağlı ve baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanabileceğini söyledi. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları da ishal veya kabızlık değişimlerine yol açabilir. Antibiyotikler, müshiller ve demir takviyeleri gibi ilaçlar ile stres, tiroit bozuklukları, çölyak hastalığı ve bazı durumlarda kolon kanseri de bağırsak alışkanlıklarını etkileyebilir.

Ne zaman uzman görüşü alınmalı:

Kaçmaz, beslenme, hareket azlığı, stres, seyahat veya ilaç değişikliği gibi nedenlerle oluşan geçici dalgalanmalar her zaman hastalık anlamına gelmediğini hatırlattı. Ancak değişikliklerin uzun sürmesi, giderek artması veya başka yakınmaların (örneğin açıklanamayan kilo kaybı, kansızlık veya şiddetli karın ağrısı) eşlik etmesi durumunda gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

Uzman ayrıca, kişilerin kendi bağırsak düzenlerini bilmelerinin önemine dikkat çekti ve kalıcı hale gelen veya olağandışı gelişen değişikliklerin erken tanı ve tedaviyle daha iyi sonuç verdiğini belirterek vakit kaybetmeden hekime başvurulmasını önerdi.

ASTROENTEROLOJİ UZMANI DR. KAÇMAZ

ASTROENTEROLOJİ UZMANI DR. KAÇMAZ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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