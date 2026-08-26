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Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 12. kez yetkili sendika olarak üç günlük 3. İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı'nda 2025-2026 yol haritasını belirledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, il genelinde 12. kez yetkili sendika olarak üç gün süren 3. İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin yürütülen faaliyetler kapsamlı biçimde değerlendirildi ve yeni dönem için bir yol haritası oluşturuldu.

toplantının gündemi:

Üç gün süren programda ilçe başkanları, görev yaptıkları bölgelerde yürüttükleri çalışmalar, karşılaştıkları sorunlar ve gelecek hedeflerini sunumlarla paylaştı. Şube başkan yardımcıları ise sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmeler yaparak, güncel mevzuat ile Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından alınan kararları teşkilat mensuplarıyla aktardı. Katılımcılar, sahada edinilen deneyimler üzerinden öncelikli sorun alanlarını ve çözüm önerilerini tartıştı.

şube başkanının değerlendirmesi:

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, teşkilatın birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Sarıgeçili, "Bizim duruşumuz; masada ve sahada hak arayışıdır. Adaletsizlikler ve haksızlıklar karşısında susmadan, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü ve sendikal kazanımlarımızın artırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Sarıgeçili, bu yıl yapılacak delege, ilçe başkanlığı ve şube yönetimi seçimlerinin önemine dikkat çekerek, yeni dönemde de teşkilat olarak faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Programın sonunda şube yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarına, sahadaki yoğun çalışmaları nedeniyle takdir plaketi takdim edildi.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBESİ, İL GENELİNDE 12. KEZ YETKİLİ SENDİKA OLURKEN, 3. İSTİŞARE VE...

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBESİ, İL GENELİNDE 12. KEZ YETKİLİ SENDİKA OLURKEN, 3. İSTİŞARE VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI'NI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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