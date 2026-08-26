Ankara sanayisi NATO tedarik dönüşümüne kapasite ve görünürlükle hazırlanıyor

ASO, NATO sürecine hazırlanma ve sanayi önceliklerini gündemine aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nda Türkiye'nin sanayi politikası, küresel rekabetteki değişim ve NATO Zirvesi'nin sanayiye sunduğu fırsatlara ilişkin kapsamlı değerlendirme yaptı. Ardıç, Ankara sanayisinin hem mevcut kapasitesini görünür hâle getirmek hem de yeni tedarik düzenine uyum sağlamak için somut adımlar atacaklarını belirtti.

Stratejik sektörler ve seçici sanayi politikası:

Ardıç, ülkelerin sanayi politikalarının artık daha seçici ve hedefe yönelik olduğunu; devletlerin sadece düzenleyici değil, aynı zamanda yatırımcı, finansör ve stratejik yönlendirici rolünü üstlendiğini ifade etti. Yeni dönemde savunma sanayii, siber güvenlik, uydu ve radar sistemleri gibi alanların ulusal güvenliğin temel unsurları olarak öne çıktığını kaydetti. Ayrıca yarı iletkenler, yapay zekâ, robotik ve kuantum teknolojilerinin ekonomik ve teknolojik üstünlüğü belirleyeceğini; batarya, elektrikli araç, güneş paneli ve hidrojen teknolojilerinin enerji dönüşümünde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Ardıç, teşvik anlayışının tüm firmalara eşit dağıtılan genel bir destek olmaktan çıkması gerektiğini, bunun yerine ülkenin stratejik önceliklerine göre teknoloji geliştirme, verimlilik, yerlileştirme ve nitelikli istihdam üreten firmaların uzun vadeli ve performansa dayalı araçlarla büyütülmesinin önemine dikkat çekti.

İki hattı aynı anda yürütme ihtiyacı:

Sanayicilerin yüksek finansman maliyeti, uzun tahsilat vadeleri ve daralan talep gibi zorluklarla mücadele ettiğini belirten Ardıç, bu koşullarda iki yönlü bir politika gerektiğini söyledi. Bir yandan işletmelere süreli bir nefes alanı sağlayacak destek mekanizmalarının işletilmesi; diğer yandan ise bugünden seçici ve performans odaklı destek sistemlerinin kurulması gerektiğini vurguladı. Desteklerin verilme nedeni yerine, nereye verildiğinin esas alınması gerektiğini; büyüyen ve ihracat yapan firmaların desteklerinin taahhütlerine bağlı olarak sürdürülebileceğini ifade etti.

Ardıç ayrıca teşvik politikasının yalnızca kısa vadeli işletme desteği olmaması, aksine firmayı küresel rekabete hazırlayan, teknolojik ilerlemeye zorlayan ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

Enflasyon, üretim istikrarı ve dezenflasyon riski:

Ardıç, yıllık enflasyonun Mayıs 2024'teki yüzde 75 seviyesinden yüzde 30'lara gerilemesinin önemine işaret ederken, enflasyonla mücadele sürecinin sanayiciler açısından ağır maliyetler yarattığını belirtti. Dezenflasyon programının bir sonucu olarak sanayisizleşmeye izin verilemeyeceğini, fiyat istikrarı sağlanırken üretim istikrarının korunmasının zorunlu olduğunu söyledi. Bu dengeyi sağlamanın sadece Merkez Bankası'nın faiz politikası ile sınırlı kalamayacağını; kamu harcamaları, vergi politikası, yönetilen fiyatlar ve beklenti yönetiminin para politikası ile eşgüdümlü yürümesi gerektiğini ifade etti.

NATO zirvesi, tedarik dönüşümü ve ASO adımları:

Ardıç, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin güvenlik politikalarının ötesinde savunma üretimi, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve sanayi iş birliklerini merkeze alan kararlar içerdiğini belirtti. Zirvede kamuoyunda konuşulan 50 milyar doların üzerindeki tedarik rakamlarından öte, önemsenmesi gereken hususun tedarik ve üretim düzenindeki yapısal değişim olduğunu vurguladı. Yeni yaklaşımda, sadece ürün veya fabrika sahibi olmanın ötesinde üretim kapasitesinin belgelenebilir, uluslararası sistemlerde görünür ve gerektiğinde hızla dönüşebilir olması stratejik değer taşıyor.

Bu perspektiften hareketle ASO, üyelerini NATO'nun yeni tedarik düzenine hazırlamak üzere kapasite tespitleri ve raporlamalar yapacak. Ardıç'ın açıklamasına göre ASO, Ankara firmalarının uluslararası sistemlerde aranabilir birer yetenek envanteri hâline gelmesi için kodlama ve teknik dosya eğitimleri, test ve belgelendirme süreçleri ile yol gösterecek ve bir tip sözleşme kılavuzu hazırlayacak. Ardıç, NATO'nun uygulama planı hazırlanırken Ankara sanayisinin görüş ve ihtiyaçlarının ulusal karar süreçlerine yansıması için aktif rol oynayacaklarını belirtti.

KOBİ'ler, özgün ürün ve Ankara'nın rolü:

Ardıç, KOBİ'lerin savunma tedarik zincirlerinde kazandıkları deneyimi kendi özgün ürün ve teknolojilerini geliştirmeye yönlendirmelerinin önemini vurguladı. Hedefin KOBİ'leri özgün ürün geliştiren ve küresel pazarlarda rekabet eden şirketlere dönüştürmek olduğunu söyledi. Yeni dünyada güvenlik kapasitesi ile sanayi gücünün birbirinden ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, güçlü bir savunma sanayisinin üretim kabiliyeti, teknoloji, finansman ve nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu belirtti.

Ardıç, başkentin bu dört unsuru bir araya getiren, üniversite ile sanayinin buluştuğu ender merkezlerden biri olduğunu; Ankara'yı ülkenin jeopolitik önemini ekonomik ve teknolojik avantaja dönüştürmede öncü merkezlerden biri hâline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca ENR 2026 listesinde Türkiye kökenli müteahhit firma sayısının 45'ten 48'e yükseldiği; bunlardan 22'sinin Ankara merkezli olduğunun hatırlatılması, kentin hem inşaat hem de ileri teknoloji ve savunma tedarikinde sahip olduğu potansiyeli destekliyor.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, "YENİ DÖNEMDE SAVUNMA SANAYİİ, SİBER GÜVENLİK, UYDU VE RADAR SİSTEMLERİ ULUSAL GÜVENLİĞİN TEMEL UNSURLARI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR" DEDİ.