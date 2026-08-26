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Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Aydıncık köyünde çörek otu hasadını yerinde inceleyip üreticilerle hasat sürecini paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Berk Doğan

Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Emet'te saha ziyareti ve inceleme:

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Aydıncık köyü sınırları içinde çörek otu hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemede hasat çalışmaları yerinde gözlemlendi ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

Üreticilerle bilgi paylaşımı:

Ziyaret sırasında teknik personel ile üreticiler arasında yetiştiricilik ve hasat sürecine ilişkin uygulamalar ile dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Görüşmeler, üreticilerin sahadaki deneyimlerini aktarmasıyla ilerledi.

Yetkililer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

EMET’TE ÇÖREK OTU HASADI YERİNDE İNCELENDİ

EMET’TE ÇÖREK OTU HASADI YERİNDE İNCELENDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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