Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Emet'te saha ziyareti ve inceleme:

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Aydıncık köyü sınırları içinde çörek otu hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemede hasat çalışmaları yerinde gözlemlendi ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

Üreticilerle bilgi paylaşımı:

Ziyaret sırasında teknik personel ile üreticiler arasında yetiştiricilik ve hasat sürecine ilişkin uygulamalar ile dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Görüşmeler, üreticilerin sahadaki deneyimlerini aktarmasıyla ilerledi.

Yetkililer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

EMET’TE ÇÖREK OTU HASADI YERİNDE İNCELENDİ