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Bayrampaşa bütçesini 7,6 milyar TL ile onayladı, öncelik komşuluk ve dayanışma

Bayrampaşa Belediye Meclisi 2027 bütçesini 7,6 milyar TL olarak kabul etti; öncelik sosyal hizmetler, komşuluk ilişkileri ve yaşam kalitesi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayrampaşa bütçesini 7,6 milyar TL ile onayladı, öncelik komşuluk ve dayanışma

bütçe kararı ve meclis toplantısı:

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2027 yılı mali bütçesini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sonucunda belediyenin 2027 yılı bütçesi 7,6 milyar TL olarak belirlendi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, mecliste yapılan oylamayla resmiyet kazandı.

başkan vekilinin değerlendirmesi:

Toplantıda konuşan Başkan Vekili İbrahim Akın, kabul edilen bütçenin Bayrampaşa'nın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığını belirtti. Akın, "Meclisimizde kabul edilen 2027 yılı bütçemiz Bayrampaşa’mız ve tüm komşularımız için hayırlı olsun. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Bayrampaşa için komşuluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren hizmet ve projeler üretmeye, komşularımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

öncelikler ve beklentiler:

Belediye yetkilileri, bütçenin sadece altyapı ve fiziki yatırımları finanse etmekle kalmayıp sosyal dayanışmayı güçlendiren programlara da ayrılacağını vurguladı. Akın'ın ifadelerine göre hizmetlerin merkezinde komşuluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve ihtiyaç odaklı projeler yer alıyor.

Kabul edilen bütçenin uygulanması, önümüzdeki dönemde Bayrampaşa'nın mahallelerinden başlayarak sosyal hizmetler, toplumsal dayanışma ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik adımların atılmasını hedefliyor. Belediye, projelerin hayata geçirilmesinde şeffaflık ve vatandaş odaklı planlama ilkesini ön planda tutacağını bildirdi.

BAŞKAN VEKİLİ İBRAHİM AKIN KONUŞMA YAPTI

BAŞKAN VEKİLİ İBRAHİM AKIN KONUŞMA YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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