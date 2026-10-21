Dolar 49,5992 +0,03%
Euro 55,7337 +0,04%
Bist 11.693,51 -0,88%
Altın Gram 6.613,97 +0,12%
EUR/USD 1,1231 -0,08%
Brent Petrol 110,17 +1,27%
--°

Otogarlarda sağlıklı yolculuk için haşere ve kemirgen denetimleri yoğunlaşıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ve ilçe otogarlarında aylık kemirgen kontrolleri ve talebe göre haşere ilaçlamaları yapıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Otogarlarda sağlıklı yolculuk için haşere ve kemirgen denetimleri yoğunlaşıyor

otogar ve terminallerde halk sağlığının korunması:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki otogar ve terminallerde yürüttüğü çalışmalarla yolcu ve işletme sağlığını korumayı hedefliyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarında hijyen koşullarını sürdürmek için düzenli kontroller ve ihtiyaç doğrultusunda ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

kemirgenlere yönelik aylık denetimler:

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilçe otogarlarında kemirgenlere karşı her ay düzenli kontrol yapılıyor. Bu denetimler, tespit edilen risk noktalarının hızlıca müdahale edilmesine ve tekrarlayan sorunların önlenmesine olanak tanıyor.

haşere mücadeleleri ve öncelikli alanlar:

Haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları ise gelen talepler doğrultusunda planlanıyor. Özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu bekleme salonları, peron ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen uygulamalarla, olası sağlık ve hijyen risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

koruyucu sağlık adımları ve hedefler:

Belediye ekipleri, yalnızca müdahale etmekle kalmayıp önleyici tedbirleri de ön planda tutuyor; düzenli kontrol, hızlı müdahale ve talebe dayalı ilaçlama üçlüsüyle terminal ortamlarının daha güvenli ve hijyenik olması hedefleniyor. Bu çalışmalar, hem yolcuların hem de terminal esnafının günlük yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulaşım noktalarında sürdürülen koruyucu sağlık faaliyetlerini düzenli olarak devam ettirerek terminal hizmetlerinde hijyen standartlarını korumayı ve geliştirmeyi planlıyor.

EKİPLER, DÜZENLİ KONTROLLER VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLAÇLAMA UYGULAMALARIYLA...

EKİPLER, DÜZENLİ KONTROLLER VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLAÇLAMA UYGULAMALARIYLA ORTAK KULLANIM ALANLARINDA HİJYEN KOŞULLARININ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahilde hareket ve sohbet: Gebze'de kadınlar 'Adım At Havan Değişsin' etkinliğin...
images

Konya'da 'İyilik Var' projesiyle günlük yaşamda dayanışma
images

Tekirdağ'da kuşaklar buluştu: dede-torun sıcaklığı huzurevini sardı
images

Edremit'te 'Mahallemde Hareket Var'la 17 kilo veren kadın yaşam kalitesini yükse...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te maarif orkestrası ve korosu için yol haritası çizildi

Karabük'ün üretim ve istihdamını artıracak Demirkent sanayi sitesi hazırlanıyor

Surlarla çevrili Kale Çiftlik Sivas'ta 2027'de açılışa gün sayıyor

Pamukkale Tekkeköy'de çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti