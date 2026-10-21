Otogarlarda sağlıklı yolculuk için haşere ve kemirgen denetimleri yoğunlaşıyor

otogar ve terminallerde halk sağlığının korunması:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki otogar ve terminallerde yürüttüğü çalışmalarla yolcu ve işletme sağlığını korumayı hedefliyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarında hijyen koşullarını sürdürmek için düzenli kontroller ve ihtiyaç doğrultusunda ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

kemirgenlere yönelik aylık denetimler:

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilçe otogarlarında kemirgenlere karşı her ay düzenli kontrol yapılıyor. Bu denetimler, tespit edilen risk noktalarının hızlıca müdahale edilmesine ve tekrarlayan sorunların önlenmesine olanak tanıyor.

haşere mücadeleleri ve öncelikli alanlar:

Haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları ise gelen talepler doğrultusunda planlanıyor. Özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu bekleme salonları, peron ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen uygulamalarla, olası sağlık ve hijyen risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

koruyucu sağlık adımları ve hedefler:

Belediye ekipleri, yalnızca müdahale etmekle kalmayıp önleyici tedbirleri de ön planda tutuyor; düzenli kontrol, hızlı müdahale ve talebe dayalı ilaçlama üçlüsüyle terminal ortamlarının daha güvenli ve hijyenik olması hedefleniyor. Bu çalışmalar, hem yolcuların hem de terminal esnafının günlük yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulaşım noktalarında sürdürülen koruyucu sağlık faaliyetlerini düzenli olarak devam ettirerek terminal hizmetlerinde hijyen standartlarını korumayı ve geliştirmeyi planlıyor.

EKİPLER, DÜZENLİ KONTROLLER VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLAÇLAMA UYGULAMALARIYLA ORTAK KULLANIM ALANLARINDA HİJYEN KOŞULLARININ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.