Bayrampaşa'da Baltaş sanayi sitesinde depo yangını kısa sürede söndürüldü

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan depo yangını kontrol altına alındı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Baltaş Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

İddiaya göre, sanayi sitesinin en üst katındaki depoda bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler kısa sürede yayıldı. Çıkan yoğun duman, kent merkezinin uzak noktalarından bile görüldü ve çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirmesine yol açtı.

müdahale, görüntüleme ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Olay yerindeki çalışmaların bir kısmı havadan görüntülendi. Yapılan ilk tespitlere göre can kaybı yok, ancak maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak trafiğe ve çevreye yönelik riskler kontrol altına alındı.

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