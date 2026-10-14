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Bayrampaşa'da Baltaş sanayi sitesinde depo yangını kısa sürede söndürüldü

Bayrampaşa Baltaş Sanayi Sitesi'ndeki depoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; duman kent genelinde görüldü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayrampaşa'da Baltaş sanayi sitesinde depo yangını kısa sürede söndürüldü

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan depo yangını kontrol altına alındı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Baltaş Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

İddiaya göre, sanayi sitesinin en üst katındaki depoda bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler kısa sürede yayıldı. Çıkan yoğun duman, kent merkezinin uzak noktalarından bile görüldü ve çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirmesine yol açtı.

müdahale, görüntüleme ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Olay yerindeki çalışmaların bir kısmı havadan görüntülendi. Yapılan ilk tespitlere göre can kaybı yok, ancak maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak trafiğe ve çevreye yönelik riskler kontrol altına alındı.

BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BİR SANAYİ SİTESİNDE DEPODA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BİR SANAYİ SİTESİNDE DEPODA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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