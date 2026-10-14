Fırıncı esnafını ayakta tutma mücadelesi: maliyet baskısına karşı dayanışma çağrısı

fırıncı esnafını ayakta tutma mücadelesi:

Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Erhan Dağcı, un, enerji ve akaryakıt başta olmak üzere yükselen üretim maliyetlerinin fırıncı esnafı üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu açıkladı. Dağcı, ekonomik koşullara rağmen esnafın vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için görev bilinciyle çalıştığını vurguladı.

esnafın hizmet yükü ve fedakârlıkları:

Dağcı, fırınların deprem döneminde, kış şartlarında, bayramlarda ve zor günlerde kesintisiz hizmet verdiğini hatırlatarak, bu dönemde yapılan fedakârlıkların sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. Esnafın hem kalitenin korunması hem de gramaj standartlarına uyma konusunda hassasiyet göstermesinin önemine dikkat çekti.

çözüm arayışları ve oda girişimleri:

Artan maliyetlerin yükünü hafifletmek amacıyla un fabrikaları, tedarikçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve ilgili kurumlarla görüşmeler yürütüldüğünü belirten Dağcı, fırıncıların daha uygun şartlarda un temin edebilmesi için alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi. Oda, esnafın üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için kaynaklarla iletişimi sürdürdüğünü bildirdi.

Dağcı, önceliklerinin fırıncı esnafının ayakta kalması, vatandaşların kaliteli ekmeğe erişimi ve emeğin karşılığının korunması olduğunu ifade ederek tüm üyelere dayanışma çağrısında bulundu. Oda yönetimi, esnafın yalnız olmadığını ve dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

ADIYAMAN FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ERHAN DAĞCI, UN, ENERJİ VE AKARYAKIT BAŞTA OLMAK ÜZERE ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİNİN FIRINCI ESNAFINI ZORLADIĞINI BELİRTTİ.