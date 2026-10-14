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Bali'de sualtı görsel sanatlarında Türkiye'den video zaferi

5-11 Ekim'de Bali'de düzenlenen CMAS Dünya Şampiyonası'nda Türkiye video genel klasmanda birinci, fotoğraf dalında üçüncü oldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bali'de sualtı görsel sanatlarında Türkiye'den video zaferi

Bali'de millî sporculardan yeni dünya şampiyonluğu

Endonezya'nın Bali Adası'nda 5-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden millî sporcular önemli başarılar elde etti.

Organizasyon ve katılımcılar:

Yarışmaya 19 ülkeden toplam 80 sporcu katıldı. Etkinlikte video ve fotoğraf dallarında farklı kategorilerde değerlendirmeler yapıldı ve uluslararası jüri tarafından ödüller verildi.

Öne çıkan sonuçlar:

Video dalı oluşturucu kategorisinde Erkan Balk ile dalış eşi Efe Akçakayalıoğlu dünya şampiyonu oldu. Turnuva genelinde Türk Millî Takımı, video dalı genel klasmanında dünya birinciliğini kazanırken, fotoğraf dalı genel klasmanında Türkiye dünya üçüncüsü olarak podyuma çıktı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB), şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (GSB), ENDONEZYA’DA DÜZENLENEN CMAS SUALTI FOTOĞRAF VE...

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (GSB), ENDONEZYA’DA DÜZENLENEN CMAS SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA MİLLÎ SPORCULARIN ELDE ETTİĞİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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