Dolar 49,3920 +0,05%
Euro 55,3197 +0,11%
Bist 12.217,20 -0,27%
Altın Gram 6.609,21 -0,37%
EUR/USD 1,1194 -0,08%
Brent Petrol 106,35 +0,62%
--°

Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi

Vali Abdullah Küçük, Kültür ve Turizm Bakanlığı projesiyle yapılan Adıyaman Arkeoloji Müzesi inşaatını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi

Vali Abdullah Küçük alanda inceleme yaptı

Adıyaman’da yapımı süren arkeoloji müzesi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Küçük, proje sorumluları ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yapımın, mevcut müze binasıyla uyumlu bir komplekste hizmet vermesi planlanıyor.

Yapım sürecinde son durum

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yükselen yeni müze binasının tamamlanmasıyla birlikte, Adıyaman’ın binlerce yıllık tarihinin ve arkeolojik zenginliklerinin daha kapsamlı şekilde sergilenmesi hedefleniyor. İnceleme sırasında sahadaki fiziki ilerleme, kullanılan malzeme kalitesi ve iş programı değerlendirildi.

Kentin kültürel mirasına katkı

Projenin, birden çok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman’ın tarihî ve kültürel mirasının korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli olduğu vurgulandı. Müzenin tamamlanmasıyla tarihi eserlerin ziyaretçilere sunulmasının ve kentin kültür turizmi potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yetkililer, yeni müze binasının kentin kültürel altyapısını güçlendireceğini ve Adıyaman’ın tarihî zenginliklerinin ön plana çıkarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ADIYAMAN’DA YAPIMI DEVAM EDEN ARKEOLOJİ MÜZESİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, VALİ ABDULLAH KÜÇÜK...

ADIYAMAN’DA YAPIMI DEVAM EDEN ARKEOLOJİ MÜZESİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, VALİ ABDULLAH KÜÇÜK İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızılkeçili'de eski muhtarlara vefa
images

Van’da 55 yıllık ayakkabı ustası 'satılıktır' etiketiyle yardımı kolaylaştırıyor
images

Sason kütüphanesinde kapıda tatlı ikramı öğrencileri cezbediyor
images

Ordu şehir hastanesinin otopark kapasitesi 4 bine çıkarılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de tartışma cinayetle sonuçlandı: oğul babasının cansız bedenini bir gün yanında tuttu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde değerlendirici derinleşme eğitimi

Kızılkeçili'de eski muhtarlara vefa

Memleket dönüşü peyzaj bilgisini çilek bahçesine taşıdı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın